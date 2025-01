Herr Doktor, wie kann ich den Jo-Jo-Effekt überlisten?

Nach den Feiertagen spüren wir, dass es dringend Zeit wird, sich wieder auf ein vernünftiges Maß an kulinarischem Genuss zu beschränken. Oder gar so wie Sie das neue Jahr mit Fasten zu beginnen, um die körperlichen Konturen wieder in die gewünschte Form zu bringen. Prinzipiell eine sehr gute Idee, denn dadurch verliert man nicht nur Gewicht auf der Waage, unser intelligenter Organismus baut zudem die schon schwächer gewordenen Zellen ab und zerlegt sie in ihre Bestandteile, um sie für Neues zu verwerten. Sogenannte seneszente Zellen, die da zerstört werden, gelten auch als Auslöser für chronische Entzündungen oder gar Grund für die Entwicklung von Krebszellen.

Kurzfristiges Fasten ist allerdings nicht für alle gesundheitsfördernd. Über die Jahrtausende war Fasten keineswegs eine freiwillige Kasteiung, sondern Grund mangelnder Beute aus den Wäldern. Darauf hat sich unser Organismus über Hunderte von Generationen eingestellt und kann schon nach wenigen Tagen Mangelernährung seinen Grundbedarf auf fast die Hälfte reduzieren, um über die Runden zu kommen.

Das heißt, dass Sie recht rasch den Körper auf diesen Sparmodus eingestellt haben, der über eine lange Zeitspanne bestehen bleibt. Essen Sie dann wieder so wie zuvor, freuen sich Ihre Fettzellen, denn sie können Reserven aufbauen und sich für die nächste Hungerperiode rüsten. Für unsere Ahnen eine hervorragende Strategie, für uns Grundlage des Jo-Jo-Effekts.

Trotz all dieser komplizierten Verflechtungen ist Nahrungsreduktion, etwa Dinner-Cancelling oder Intervallfasten, grundsätzlich der Gesundheit zuträglich, allerdings – wie erwähnt – nicht für jeden gleichermaßen. Aus diesem Grund sollten Sie sich darüber ärztlich oder von einer Diätologin beraten lassen, damit Sie auch Ihren gewünschten Erfolg erreichen. Und beim Fasten nicht vergessen, genügend zu trinken.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper