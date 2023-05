"Wie gerädert": So fühlt sich Christa Kraxberger aus Pasching, wenn sie wieder einmal nachts nicht schlafen konnte. Und das passiert ihr oft – genauso wie vielen Oberösterreichern. "Man geht davon aus, dass 25 Prozent an einer ausgeprägten Schlafstörung leiden", so Oberarzt Andreas Kaindlstorfer.