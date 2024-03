Herr Doktor, was tun bei weißem Hautkrebs auf der Nase?

In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, dass man die vielen verschiedenen Hautkrebstypen ganz grob in weißen und schwarzen Hautkrebs unterteilt. Sehr vereinfacht kann man sagen, dass der schwarze Hautkrebs – also das Melanom – bereits in einem sehr frühen Stadium Metastasen setzt. Somit ist diese Art sehr gefährlich, wenn sie nicht früh genug erkannt wird.