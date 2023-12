Herr Doktor, was tun bei Gallensteinen?

Fast ein Viertel der österreichischen Bevölkerung hat Gallensteine, diese verursachen zum größten Teil jedoch keinerlei Beschwerden.

Nur zirka drei Prozent von jenen, die Gallensteine haben, leiden auch tatsächlich immer wieder unter Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen. Fallweise kann es auch zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Besonders schlimm sind die äußerst schmerzhaften Koliken, die durch Gallensteine hervorgerufen werden können. Sie treten dann auf, wenn kleinere Steine den Abfluss der Gallenflüssigkeit und oft auch des Verdauungssaftes aus der benachbarten Bauchspeicheldrüse verstopfen. Die Flüssigkeiten können dann nur schwerlich in den Zwölffingerdarm gelangen, wo sie unsere Nahrung aufspalten.

Die meist wellenartig auftretenden Schmerzen strahlen häufig in den Rücken oder in die rechte Schulter aus. Der Rückstau der Verdauungssäfte kann mit der Zeit zu Entzündungen der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse führen. Das mitgeführte Bilirubin, also der Gallenfarbstoff, der nicht in den Zwölffingerdarm gespült werden kann, gelangt dann ins Blut und führt zu Gelbsucht (Ikterus). Diese ist meist gut sichtbar an der Gelbfärbung der Augen. Zusätzlich fehlt der Farbstoff im Stuhl, der heller wird, während sich der Urin dunkler färbt.

Wenn Sie solche Zeichen an sich bemerken, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Eine familiäre Vorbelastung erhöht die Wahrscheinlichkeit, Gallensteine zu entwickeln. Man kann aber durch gesunde Ernährung, viel Bewegung und Vermeidung von Übergewicht einem Gallensteinleiden meist sehr effektiv vorbeugen.

Da Sie, wie Sie selbst sagen, bisher völlig beschwerdefrei sind, ist die Empfehlung Ihres Arztes jedenfalls gerechtfertigt. Eine Operation ist bei Ihnen sicherlich nicht dringlich.

Mein persönlicher Tipp an Sie: Achten Sie darauf, dass Sie sich besonders in der Weihnachtszeit – nach dem üppigen, kalorienreichen Festmahl – ausreichend an der frischen Luft bewegen. Das fördert die Verdauung.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

