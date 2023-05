Herr Doktor, was hilft bei Neurodermitis?

Neurodermitis, auch als atopisches Ekzem, bekannt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der häufigsten Erkrankungen im Kindesalter entwickelt. 20 Prozent der Kinder und rund drei Prozent der Erwachsenen sind davon betroffen.

Neben einer genetischen Veranlagung liegt eine geschädigte Barrierefunktion der Haut zugrunde. Der quälende Juckreiz veranlasst zum Kratzen und stimuliert entzündungsfördernde immunologische Faktoren (Interleukine). Meist beginnt der sehr komplexe Krankheitsverlauf mit dem sogenannten Milchschorf am Kopf bereits beim Baby ab dem dritten Lebensmonat. In der Folge entstehen Ekzeme. Diese sind meist trocken, können fallweise aber auch nässen. Sie befinden sich anfangs typischerweise in den großen Beugen wo die Haut zart ist.

Zu Omas Zeiten nannte man dieses Ekzem trivial auch "Vierziger" mit der wenig verbindlichen Prognose: nach 40 Tagen, nach 40 Wochen oder nach 40 Monaten wird’s von selbst wieder gut.

Klingt nicht nur wenig wissenschaftlich sondern ist es auch, denn manche Patienten leiden fast ein Leben lang darunter. Häufig sind die Beschwerden neben der trockenen Haut und den immer wieder aufflammenden Ekzemen auch mit Heuschnupfen, Allergien aller Art und auch asthmatischen Erscheinungen verbunden. Da das Immunsystem beeinträchtigt ist, besteht auch eine erhöhte Empfindlichkeit auf Keime insbesondere auf Herpes simplex: Einem Virus, der üblicherweise nur die harmlosen Fieberbläschen auslöst – beim Atopiker aber höchst gefährlich werden kann und dringend ärztlicher Behandlung bedarf. Aufgrund der Barriereschädigung ist eine Pflegesalbe Grundlage der Behandlung. Verschiedene wirkstoffhaltige Salben, häufig mit Cortisonzusatz, sollten nur nach ärztliche Verordnung und Beratung verwendet werden.

Glücklicherweise gibt es seit kurzem sehr effektive systemische Behandlungsmethoden die sich auch bei schweren Fällen als wirksam gezeigt haben. Da der Verlauf in den meisten Fällen eher mild ist, können sie hoffen, dass auch ihr Sohn bald wieder beschwerdefrei sein wird. Ich empfehle Ihnen aber eine ärztliche Beratung, damit ihr Sohn eine adäquate Behandlung erhält – damit auch Sie wieder einen erholsamen Schlaf finden können.

