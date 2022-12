Herr Doktor, warum juckt meine Haut?

Unsere Haut ist ein höchst sensibles Organ. Bis an die Oberfläche (Epidermis) reichen winzige Nervenendigungen, die aufgrund sehr unterschiedlicher Ursachen quasi Alarmsymptome aussenden können. Die Ursachen dafür sind so mannigfaltig, dass es viel ärztliche Erfahrung und Fingerspitzengefühl braucht, um die exakte Diagnose herauszufinden. Sehr häufig liegt diesen Symptomen lediglich ein harmloser Diätfehler zugrunde – etwa zu viele Mandarinen, zu viel Punsch am Christkindlmarkt oder ein