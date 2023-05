Herr Doktor, sind Tattoos gefährlich?

Gerade im Alter Ihrer Tochter sind unsere Kinder oft in einer Phase der Selbstfindung, der Identitätskrise und der schwankenden Stimmung. In dieser schwierigen Lebensphase möchte man sich nicht mehr den "gut gemeinten Ratschlägen" der Eltern unterordnen, sondern seinen eigenen Kopf durchsetzen. Was eignet sich da besser, als cool zu sein und die deutlich sichtbare Projektionsfläche Haut zu nutzen, um seine Gefühle in leuchtenden Farben auch nach außen zu zeigen?