Herr Doktor, ist Tetanus für mich gefährlich?

Clostridium tetani ist ein wie eine Stecknadel aussehendes Bakterium, das den sogenannten Wundstarrkrampf auslöst. Die häufig tödlich endende Erkrankung verläuft für den Betroffenen äußerst qualvoll. Über eine – oft nur kleine – Wunde gelangt das Bakterium in den Körper und vermehrt sich im anaeroben, also sauerstofffreien, Milieu. Von dort aus wandert es geschützt an der Innenwand der Nervenzellen, also therapeutisch schwer zugänglich, bis hinauf ins Gehirn und sondert Toxine ab.