Herr Doktor, ist Saunieren wirklich gesund?

Besonders in kühleren Regionen wie etwa in Finnland ist der Saunagang für die breite Masse ein unverzichtbarer Teil des Alltags, um sich fit und gesund zu halten. Viele Studien zeigen, dass regelmäßiges Saunieren das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich reduziert. Es ist gewissermaßen ein Training für die Gefäße, die damit elastisch bleiben. Und es heißt ja nicht von ungefähr, du bist so alt wie deine Gefäße.