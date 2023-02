Herr Doktor, ich habe Grauen Star – soll ich mich operieren lassen?

Grauer Star wird auch Katarakt genannt und ist durch eine Trübung der Linsen bedingt. Die Erkrankung tritt besonders häufig in zunehmendem Alter auf.

Bereits seit der Antike ist diese Sehschwäche ein weit verbreitetes Problem, und schon früh wurde versucht, diese Krankheit auf chirurgische Weise zu beheben. Als Ursache vermutete man, dass vom Hirn herab trübe zähe Flüssigkeit anstatt in die Nase in die Augen tropft. Daher auch der heute noch fachlich gebräuchliche Name Katarakt, er kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wasserfall bzw. dass etwas herabfließt.

Durch die Linsentrübung nimmt man die Umgebung wahr, als würde man durch immer dichter werdenden Nebel blicken. Ursache dafür dürfte vor allem ionisierende Strahlung – insbesondere UV-Licht – sein, außerdem Infrarotstrahlung über mehrere Jahre, der zum Beispiel Hochofenarbeiter oder Glasbläser berufsbedingt ausgesetzt sind. Daher ist der Graue Star als Berufskrankheit anerkannt.

Diabetes mellitus, längerfristige Cortisonbehandlung, Drogen oder auch Traumata dürften bei der Entwicklung ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Im Mittelalter wurden die "Wunder" durch die berühmt-berüchtigten Augenstecher, die von Dorf zu Dorf zogen, vollbracht, der Erfolg durch eine nachfolgende bakterielle Infektion aber oft in einen Albtraum verkehrt. Zu diesem Zeitpunkt waren diese "Wunderdoktoren" jedoch längst über alle Berge, um dort in gleicher Weise zu wirken.

Heute gehört die Katarakt-Operation zu den risikoärmsten Eingriffen am Auge. In Österreich werden rund 70.000 pro Jahr durchgeführt. In einer ausgereiften Operationstechnik wird die Trübung der Linse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt. Die Nebenwirkungen werden mit einem Prozent angegeben und sind meist nach wenigen Tagen völlig verschwunden. Und die Sehfähigkeit ist wieder in hohem Maße hergestellt.

Ihre Angst, sich operieren zu lassen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit völlig unbegründet. Ich empfehle Ihnen allerdings, sich mit Ihrem Augenarzt noch einmal zu beraten, denn er kann Ihr individuelles Risiko am besten einschätzen.

