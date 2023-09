Herr Doktor, ich habe ein Knötchen auf der Glatze. Ist das gefährlich?

Die Haut vergisst ja bekanntlich keinen Strahl und über die Jahre hinweg kommt es dadurch zu so starker Schädigung der Haut, dass oft flächig Vorstufen eines weißen Hautkrebses entstehen. Man spricht in diesem Fall von solaren Keratosen. Die kleinen, trockenen, oft rötlichen, festhaftenden Schuppen fühlen sich rau an, wenn man darüber streicht.

Über die Jahre hinweg können sich in dieser sogenannten "Feldkanzerisierung" deutlich tastbare Knötchen entwickeln, die einem manifesten weißen Hautkrebs entsprechen. Oft versucht man mit fetten Salben die ursprüngliche Glattheit wiederherzustellen. Damit verlieren Sie aber nur Zeit, denn die tieferliegende Schädigung lässt sich damit nicht beeinflussen.

Der harte Knoten, den Sie entdeckt haben, entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits einem manifesten weißen Hautkrebs (Spinaliom), der glücklicherweise fast immer erst spät zu streuen beginnt. Sie sollten allerdings jetzt dringend Ihren Hautarzt aufsuchen. Dieser wird den Krebs mit hoher Sicherheit noch rechtzeitig behandeln können. Von flüssigem Stickstoff bis zu Cremes, die das eigene Immunsystem anregen, oder einer Operation wird er das richtige Vorgehen auswählen, um zu helfen.

Vernünftig ist es natürlich, wenn man bereits dann den Hautarzt aufsucht, wenn man die Rauigkeit bemerkt, und nicht zuwartet, bis sich Knoten entwickeln. Denn in einem frühen Stadium kann man meist einfach – etwa mit einer sogenannten fotodynamischen Therapie – den gesunden Hautzustand wiederherstellen.

Auch regelmäßig im Freien einen Hut oder eine Kappe zu tragen, ist sinnvoll. Ein effektiver Sonnenschutz sollte generell bereits in frühen Kindertagen beginnen, denn Sonnenbrände in der Kindheit sind häufig die Basis für Hautkrebs im Erwachsenenalter.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

