Herr Doktor, wieso fühle ich mich so kraftlos?

Herzinfarkte seien eine typische Männerdomäne, glaubte man früher – bis eine Studie das Gegenteil bewies. Sie zeigte, dass die Mortalitätsrate bei den Frauen mit 36 Prozent sogar höher ist als bei den Männern mit 33 Prozent. Männliche Patienten zeigen in den allermeisten Fällen typische Symptome, die den Arzt rasch auf die richtige Fährte führen: Der Patient fühlt sich, als ob der Brustkorb in einem Schraubstock steckt, der in immer mehr einengt.