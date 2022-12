Herr Doktor, gibt es das Sonnengeflecht wirklich?

Zwischen Magenhinterwand und der Hauptschlagader liegt in Höhe der oberen Lendenwirbelsäule ein Geflecht aus Fasern und Knoten des vegetativen Nervensystems. Dieses mystisch angehauchte, annähernd ringförmige Bündel ist für das ordentliche Funktionieren der Verdauung und auch des Blutdrucks im Bauchraum verantwortlich.

Damit ist bei weitem nicht alles über die Bedeutung des sogenannten Solarplexus gesagt. Sogar die westliche Medizin spricht vom Bauchhirn und kann das sogar wissenschaftlich begründen, da von dort aus über den Sympathikus und Parasympathikus wesentliche Informationen an den Hirnstamm weitergeleitet werden.

Bereits in den uralten indischen Schriften (Veden) wird an dieser Lokalisation von einem wesentlichen Energiekreisel (Chakra) berichtet. Hier läuft vieles im Unterbewusstsein ab. Feinsinnige Empfindungen wie Sympathie, Gemeinschaftsgefühl etc. werden dorthin projiziert.

Bekannt ist, dass ein Schlag oder ein anderes Trauma in die Magengrube unser automatisiertes Regulationssystem gehörig durcheinanderbringen kann. Boxer, die einen Treffer nur oberhalb der Gürtellinie anbringen dürfen, sehen nicht ohne Grund genau an dieser Stelle eine Chance, als Gewinner aus dem Kampf hervorzugehen. Denn ein gezielter Schlag auf das Sonnengeflecht kann den Gegner kampfunfähig machen, weil es zu Blutdruckabfall, Schwindel und Bewusstlosigkeit kommen kann.

In der Literatur wird sogar mehrfach von einem Reflextod durch einen Schlag in die Magengrube (Gott sei Dank selten) berichtet. Im Yoga wird durch Dehnung am Übergang von Brust- zur Lendenwirbelsäule bewusst diese hochsensible Region stimuliert, denn sie steht für Wohlbefinden, Gesundheit und Vitalität, aber eben auch für das Gegenteil.

Wenn ich auch als Schulmediziner etwas abgeschweift bin, kann ich Ihr Missempfinden bei unangenehmen Situationen in dieser Körperregion durchaus nachempfinden, auch wenn wir Ärztinnen und Ärzte lediglich die komplexe anatomische neurale Struktur des Solarplexus beschreiben können, aber noch lange nicht alles verstehen, was unser Bauchhirn noch alles vermag.

