Herr Doktor, es juckt so! Was hilft?

Wahrscheinlich haben weder Allergietests noch Blutuntersuchungen auf Diabetes, Nieren-Leber-Erkrankungen oder Ähnliches die Ursache ihres Juckreizleidens entschlüsseln können. Ab dem 50. Lebensjahr tritt diese Form von quälendem Juckreiz ohne zu erkennende Ursache immer häufiger auf, wobei Frauen etwas öfter betroffen sind als Männer. Erst in den letzten Jahren ist es gelungen, molekulare Verbindungen, die diese Juckreizsignale zwischen den Zellen auslösen, herauszufiltern.

Sogenannte Interleukine stimulieren Juckreizattacken oft so stark, dass Patienten an den betroffenen Hautstellen – so wie Sie es beschreiben – kratzen, reiben und zupfen, um eine Linderung herbeizuführen. Die Haut wird aufgekratzt, es entstehen Narben und kleine Knötchen, die erst recht wieder jucken und zur Blutung neigen. Damit sind auch massive psychische Belastungen verbunden – mit Schlafstörungen und Einschränkungen der Alltagsaktivität.

Klassische Therapien wie Antihistaminika oder Kortisonsalben mit Mentholzusatz bringen kaum Linderung. Durch Zitrusfrüchte, stark gewürzte Speisen oder Alkohol wird die Problematik noch angeheizt. Hoffnung geben allerdings Studien, bei denen sogenannte monoklonale Antikörper gegen die auslösenden Interleukine angewendet werden. Das führt zu einer entscheidenden Besserung der Zustände.

Die damit verbundenen Probleme im Alltag konnten mit dieser neuen Behandlungsform bei Studien dramatisch gelindert werden. Einige dieser modernen Medikamente haben bereits eine Zulassung für die praktische Anwendung oder stehen knapp davor.

Ich empfehle Ihnen also, sich wieder an den Arzt Ihres Vertrauens zu wenden: Möglicherweise kann Ihnen dieser jetzt schon helfen.

Johannes Neuhofer