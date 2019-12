Herr Doktor, darf ich Skifahren?

Was muss ich mit einer künstlichen Hüfte beachten? Kann ich nach einem Kreuzbandriss überhaupt wieder Skifahren? Und nach einem Bandscheibenvorfall?

Alle, die nach einem gesundheitlichen Problem oder Handicap verunsichert sind, können sich im Rahmen eines Skitages am Freitag, 13. Dezember, auf der Höss in Hinterstoder rundum beraten lassen. Auf dem Programm steht Skifahren mit Gleichgesinnten, betreut von Skilehrern. Im Anschluss stehen Experten wie Karl Ahammer, Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie am Salzkammergut-Klinikum, Sportwissenschafterin Doris Auer und Trainingswissenschafter Josef Wiesauer (Sporttherapie Wels) und Gelenksspezialist Christian Hoser aus Innsbruck für alle Fragen zur Verfügung.

Skitag am 13. Dezember auf der Höss in Hinterstoder, Preis: 29 Euro, Infos und Anmeldung per E-Mail: sporttherapie@sporttherapie.at und Tel.: 0732 / 783 111 oder 07242 / 68 700