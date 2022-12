Herr Doktor, darf ich Ski fahren?

Alle, die nach einem gesundheitlichen Problem verunsichert sind, können sich im Rahmen eines Skitages am Freitag, 9. Dezember, auf der Höss in Hinterstoder von Medizinern und Sportwissenschaftern beraten lassen.

Auf dem Programm steht zuerst Skifahren mit Gleichgesinnten, betreut von Skilehrern. Im Anschluss (13.30 Uhr) können Fragen an Experten wie Elisabeth Abermann, Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie in Innsbruck, sowie eine Reihe von Unfallchirurgen wie Klaus Katzensteiner (Leiter der Chirurgie im UKH Linz), Markus Hutterer (Barmherzige Brüder in Linz) und Christian Fink (Gelenkpunkt Innsbruck) gestellt werden. Auch die Sportwissenschafter Doris Auer und Andreas Zauner stehen mit ihrem Fachwissen zur Verfügung.

Skitag mit Beratung am 9. 12. auf der Höss in Hinterstoder, Preis: 29,50 Euro, Infos und Anmeldung per E-Mail: sporttherapie@sporttherapie.at und Tel.: 0732/783 111 oder 07242/68 700