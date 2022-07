Herpesvirus: Wenn Küssen krank macht

Dieses wird über den Mund übertragen. "Vor fünftausend Jahren geschah etwas, das es einem Herpesstamm ermöglichte, alle anderen zu überholen, möglicherweise eine Zunahme der Übertragungen, die mit dem Küssen in Verbindung stehen könnten", sagte Christiana Scheib von der britischen Universität Cambridge.

Die früheste bekannte Überlieferung des Küssens ist ein Manuskript aus der Bronzezeit in Südasien. Die Wissenschafterinnen vermuten, dass der Kuss mit einer Wanderungsbewegung aus Eurasien nach Europa gekommen sei. Der Aufschwung des oralen Herpes könne mit dem Aufkommen der kulturellen Praxis des sexuellen und romantischen Küssens zusammengefallen sein. Auch heutzutage ist der romantische Kuss nicht in allen Teilen der Welt verbreitet. Insbesondere im Mittleren Osten, in Nordamerika und Europa werden viele Küsse verteilt. Bei afrikanischen Kulturen südlich der Sahara, auf Neuguinea oder in Zentralamerika spiele der mit Liebe und Sexualität verbundene Kuss eher keine Rolle.