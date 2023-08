Hepatitis: Wenn die Leber krank ist

Weltweit stirbt alle 30 Sekunden ein Mensch an Hepatitis, und auch hierzulande sind Lebererkrankungen stark im Steigen begriffen, informiert Angelika Widhalm, Vorsitzende der Hepatitis Hilfe Österreich (HHÖ) anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli.

Schwerpunkt der Initiative ist heuer, mehr Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen – und dafür, sich testen zu lassen. "Und wenn eine Infektion vorliegt, dann sofort mit der entsprechenden antiviralen Therapie zu beginnen. Aktiv werden heißt aber auch, sich impfen zu lassen, um einer Infektion vorzubeugen", so die Expertin. Widhalm verwies darauf, dass virale Hepatitis A, B, C, Delta in Österreich gut behandelt werden könne. "Hepatitis C ist heilbar. Es ist jedoch noch immer nicht vorgesehen, in der Gesundenuntersuchung auf virale Hepatitiden zu testen. Das muss sich ändern", fordert die HHÖ-Vorsitzende. "Jeder kann betroffen sein, nicht nur Risikogruppen", unterstrich sie.

Jede und jeder Betroffene habe zudem ein Recht "auf Diagnose und Therapie, um sich und seine Familie schützen zu können".

