Hautkrebs als Berufskrankheit: "Es gibt keine gesunde Bräune"

Professor Swen Malte John von der Universität Osnabrück findet klare Worte: "Ein Tsunami von Hautkrebserkrankungen" stehe dem Gesundheitssystem bevor, sagt er. Vorsorge gegen diese Entwicklung "wäre simpel, wird aber kaum umgesetzt".

Hautkrebs ist der häufigste Krebs in Ländern mit hellhäutiger Bevölkerung, jährlich steigt die Zahl der Fälle um bis zu zehn Prozent. Schuld an dieser Zunahme sei der Klimawandel, sagt John: Denn die Zahl der Sonnentage steige nicht nur in Europa seit Jahrzehnten an. Viele Menschen erkranken, weil sie berufsbedingt der Sonne ausgesetzt sind. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist jeder dritte Todesfall durch hellen Hautkrebs auf UV-Bestrahlung im Berufsleben zurückzuführen. Bereits jetzt ist das Gesundheitssystem in Österreich mit der Anzahl der Hautkrebsfälle überfordert. "Wir priorisieren die Fälle. Wir versuchen die Wartezeit für Operationen unter drei Monaten zu halten", sagt Norbert Sepp, Abteilungsleiter der Dermatologie im Ordensklinikum Elisabethinen in Linz.

"Das Risiko wird unterschätzt"

Als Berufskrankheit ist Hautkrebs in Österreich allerdings erst seit knapp einem Jahr anerkannt. "Nach wie vor wird das Risiko am Arbeitsplatz unterschätzt", sagt Professor Werner Aberer von der Uni Graz. Manche Berufsgruppen wie Gärtner, Dachdecker, Maurer Landwirte oder Bergführer seien besonders gefährdet.

Im ersten Jahr gab es aber nur wenige Dutzend Fälle, in denen Hautkrebs in Österreich auch tatsächlich als Berufserkrankung anerkannt wurde. Bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) geht man davon aus, dass die Anzahl in den kommenden Jahren signifikant ansteigen werde. In Deutschland gilt heller Hautkrebs bereits seit mehr als zehn Jahren als Berufskrankheit. "Wir verzeichnen 9000 bis 10.000 Fälle pro Jahr", sagt John. Prävention soll helfen, damit in Österreich die Fallzahlen nicht derart stark steigen. "Die Arbeitgeber sind gefordert, Lichtschutzmaßnahmen zu propagieren, entsprechende Kleidung und Lichtschutzmittel zur Verfügung zu stellen. Es braucht ein Bewusstsein, dass die Sonne ein Risiko darstellt", sagt Maria Lesterl, Direktorin der Landesstelle der AUVA in Linz.

Prävention zahlt sich aus

Prävention zahle sich auch wirtschaftlich aus, ergänzt Barbara Ebner, Leiterin des Berufsdermatologischen Zentrums der Elisabethinen in Linz: "Jeder in die Prävention investierte Euro spart 3,6 Euro im Gesundheitssystem."

Neben Vorsorge geht es aber auch um Aufklärung, denn es gebe Mythen, die sich hartnäckig halten, weiß John: "Es gibt keine gesunde Bräune." Aberer betont die Pflicht der Eltern, ihre Kinder vor der Sonne zu schützen: "Ein Sonnenbrand bei Kindern ist vorsätzliche Körperverletzung." Michael Girschikofsky, Ärztlicher Direktor der Elisabethinen, hat einen Vorschlag, wie Kinder für die Gefahr der Sonne sensibilisiert werden könnten: "Die Zahnfee haben wir bereits im Kindergarten, wir werden uns wohl in Richtung Sonnenfee entwickeln müssen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.