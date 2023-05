Haut, Sonne und noch mehr: Erreichen Sie den OÖN-Doktor am Telefon

Der Sommer kommt – und mit ihm viele Fragen rund um den richtigen Umgang mit der Sonne. "Welchen Lichtschutzfaktor soll ich wählen? Wie oft sollte ich mir meine Muttermale anschauen lassen? Und was könnten die Ursache meines Ausschlages sein?" Fragen wie diese beantwortet Johannes Neuhofer nicht nur jeden Samstag in der Zeitung (Kolumne rechts), sondern am Donnerstag, 25. Mai, von 16 bis 17 Uhr erstmals auch am Telefon.

Der OÖN-Doktor ist Mediziner aus Leidenschaft und seit 30 Jahren Hautarzt mit eigener Praxis in Linz. Mehr als 90.000 Patientinnen und Patienten hat er in dieser Zeit behandelt und dabei viele Erfahrungen gesammelt. Sein Beruf ist seine Berufung, sein Antrieb ist, Menschen zu unterstützen und ihre Gesundheit zu erhalten.

Seine Tipps zum G’sundbleiben

"Anhand vieler Krankheitsbilder meiner Patienten wurde mir klar, dass sich häufig tiefstes Innerstes nach außen kehrt", sagt er im OÖN-Interview. Sein Rat: Unbedingt auf sich und seinen Körper schauen und versuchen, in Balance zu bleiben. Zum G’sundbleiben gehöre es aber auch, die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen einzuhalten. Damit können Krankheiten vermieden oder zu einem Zeitpunkt entdeckt werden, in denen sie heilbar sind. "Als Hautarzt denke ich dabei natürlich an Melanome, die in einem frühen Stadium einfach entfernt werden – und der Betroffene ist wieder gesund. Ähnliches gilt für die Darmkrebsvorsorge, den Prostata-Check, das Mammografie-Screening. Man muss es nur machen", sagt Neuhofer. Man dürfe aber auch nicht vergessen, das Leben zu genießen. "Ich propagiere seit Jahren die 4 L, die da lauten: Lesen, Laufen, Lieben, Lachen – das ist für mich eine breite und stabile Basis für ein Leben in Gesundheit und Zufriedenheit."

Der OÖN-Doktor ist am Donnerstag, 25. Mai, von 16 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0732/78 32 91 erreichbar.

