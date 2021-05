Haushaltsunfälle: Ältere sind besonders betroffen

Teppichkanten, Haustiere, lose Kabel – das sind die häufigsten Unfallauslöser für Senioren. Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr, einen Unfall zu erleiden. In Österreich verletzen sich pro Jahr über 200.000 Menschen über 65 Jahre so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Das sind mehr als 500 Senioren täglich.

Beinahe die Hälfte all dieser Unfälle ereignet sich in den eigenen vier Wänden. Das zeigt eine Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Mit ein paar technischen Verbesserungen und Achtsamkeit auch bei Routinearbeiten ließen sich jedoch viele Unfälle verhindern, so die Experten und haben Sicherheitstipps für Senioren parat.

Stolperfallen wie offen liegende Kabel, Teppiche ohne rutschfeste Unterlage sind leicht zu entfernen. Achten Sie in den Nassbereichen im Bad auf rutschfeste Unterlagen.

Sicherheitsgriffe sind in Badewanne und Dusche sowie auf der Toilette wertvoll.

Treppen sollten – wenn möglich – beidseitig mit einem Handlauf versehen werden.

Achten Sie auf helle und blendfreie Beleuchtung. Lampen mit Bewegungsmeldern sind in der Nacht besonders hilfreich.

Installieren Sie Rauchwarnmelder. So können Sie einem Brand eventuell noch gegensteuern beziehungsweise rechtzeitig die Feuerwehr alarmieren.

Deponieren Sie einen Feuerlöscher an einem gut erreichbaren Ort im Haushalt. Bereits ein Sechs-Kilogramm-Feuerlöscher macht einen Entstehungsbrand beherrschbar, so die Experten.