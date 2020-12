Unspezifische Symptome Im Normalfall sind die Organe nur von wenigen Bakterien besiedelt, da der ständig durchfließende Urin die Harnwege auswäscht und der Blasenschließmuskel eine Barriere für aufsteigende Keime bildet. Bei einem übermäßigen Eindringen der Krankheitserreger in die Harnröhre kann dieser Reinigungsmechanismus jedoch versagen. So können sich die Bakterien in der Blase ausbreiten. Erst ältere Kinder zeigen die typischen Symptome einer Blasenentzündung wie Brennen beim Harnlassen,