Handy, Spielkonsole und Tablet für Kinder: Ab wann ist es Sucht?

In Oberösterreichs Haushalten herrscht technische Vollausstattung: Fernseher, PC, Internet und Smartphone gehören quasi überall dazu", sagt David Pfarrhofer, Leiter des Linzer Market-Instituts. Von den Kindern besitzen 71 Prozent ein eigenes elektronisches Gerät – Stereoanlage, Radio, tragbare Spielekonsole und natürlich ein Smartphone – und seit dem vergangenen Weihnachtsfest ist der Prozentsatz mit Sicherheit noch höher geworden. Die Freude des Nachwuchses ist groß, die Bedenken der Eltern auch. "Die Frage ist vor allem, wie man mit dem Internet umgeht", sagt Paul Eiselsberg vom Marktforschungsinstitut IMAS. Kinder von sechs bis sieben Jahren nützen digitale Medien 2,5 Stunden täglich, bei Zwölf- bis 13-Jährigen sind es fast fünf Stunden. Das ergab eine Studie aus Deutschland, die sich gut auf Österreich umlegen lässt.

Mutter und Vater sind – auch bei diesem Thema – das erste Vorbild. Haben sie ihren eigenen Medienkonsum nicht im Griff, können sie das auch schlecht von ihrem Nachwuchs erwarten. "Es liegt an den Eltern, dem Alltag ihrer Kinder einen Rahmen zu geben, Anteil an ihrem Leben zu nehmen, ihnen zuzuhören, sie zu loben, fordern und fördern, Nutzungszeiten und Pausen für digitale Medien einzuplanen und nach Alternativen zu suchen", sagt Primar Adrian Kamper, Leiter des Departments für Psychosomatik für Säuglinge, Kinder und Jugendliche am Klinikum Wels-Grieskirchen. Nur wenn es richtig vorgelebt wird, würden Heranwachsende respektvollen Umgang mit anderen Menschen, den richtigen Bezug zu Genussmitteln wie Alkohol, und auch zur digitalen Welt erlernen können, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater.

Blick aufs Handy und nicht aufs Baby

"Durch die digitale Welt erlebt die Gesellschaft eine tiefgreifende Veränderung. Auch die Eltern-Kind-Beziehung, die Basis ihrer verbalen und nonverbalen Kommunikation steht auf dem Prüfstand", sagt Kamper und nennt ein Beispiel: "Das Baby im Kinderwagen weint, die Mutter ist in ihr Smartphone vertieft – das gibt es täglich live bei uns in der Ambulanz zu sehen."

Ab wann ist es Sucht?

Die Nutzer von digitalen Spielen werden in drei Gruppen unterteilt: "Einerseits können Internet, Computer und Online-Spiele positiv zur Entspannung, zum Spaß, zum Kick, zum Wettkampf beitragen – online, teils global und mit Gleichaltrigen. Dieses Spielen ist mit positiven Gefühlen und mit Belohnung besetzt, es erfolgt unter Kontrolle bei einem adäquat gelebten Alltag."

Bei einer zweiten Gruppe kommt es bei einem verstärkten Konsum zu einer gewissen Gewöhnung. "Diese Betroffenen wissen aber, dass das nicht gut ist – es gelingt ihnen, wieder loszulassen und einen geregelten Alltag zu leben."

Manchen gelingt dies allerdings nicht: "Über eine Gewöhnung kann es bei der dritten Gruppe zur Abnahme der Kontrolle kommen bis hin zu einem richtiggehenden Verlangen, dem sogenannten Craving – zur Abhängigkeit unter Aufgabe des Alltags", erklärt der Experte.

Laut der Studie "Game over" erfüllen insgesamt 5,7 Prozent der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland die Kriterien für eine Computerspielabhängigkeit. Die Betroffenen sind im Durchschnitt 15,5 Jahre alt. "Zu den negativen Auswirkungen dieser Störung zählen unter anderem das Auslassen von Mahlzeiten im Gegenzug zur Nutzung von Computerspielen, Streit mit den Eltern sowie das Vernachlässigen von sozialen Kontakten bis hin zum totalen Rückzug", sagt der Kinderpsychiater.

Launisch, wütend, depressiv

Meist bemerken nahe Angehörige den Computerspielmissbrauch zuerst, die Betroffenen selbst empfinden ihn anfangs nicht als störend und können das Problem nicht realistisch einschätzen.

Wird das Thema angesprochen, kommt es regelmäßig zum Streit mit den Eltern. "Warnsignale sind zum Beispiel, wenn die gelebten Treffen mit Freunden in der Außenwelt abnehmen, Freizeitaktivitäten vernachlässigt werden und Gespräche mit den Eltern plötzlich kurz und oberflächlich verlaufen. Es kommt schon vor, dass Kinder dann laut werden und vehement mit ihren Eltern über Computerzeiten verhandeln."

Ohne Spielen können sich die Jugendlichen launisch und wütend, depressiv und verstimmt, auch ängstlich verhalten. "Schlaf- und Ruhezeiten verkürzen sich, eine Tag-Nacht-Umkehr kann entstehen", erklärt Primar Adrian Kamper, der sich am Klinikum-Standort Grieskirchen mit den Auswirkungen der digitalen Welt beschäftigt.