Handcremes: 13 Produkte im Test - 3 enthalten umweltkritische Stoffe

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und die Stiftung Warentest untersuchten 13 Handcremes für trockene Haut. Das Ergebnis: Alle getesteten Produkte spenden trockener Haut zuverlässig Feuchtigkeit, ziehen rasch ein und hinterlassen ein angenehmes Hautgefühl. Allerdings enthalten drei Cremes umweltkritische Stoffe, die für die Rezeptur nicht zwingend erforderlich sind.

Die Tester vergaben neunmal die Note „gut“ und viermal eine „durchschnittliche“ Bewertung. Am besten schnitt eine Eigenmarke ab, sie überzeugt nicht nur mit ihrer Pflegewirkung, sondern auch mit ihrem Preis: Mit nur 95 Cent pro 100 ml zählt die Creme zu den günstigsten Produkten im Test.

Schwer abbaubare Inhaltsstoffe

Schlechter schnitten hingegen drei Markenprodukte ab. Abzüge gab es bei den Cremes von Handsan (5% Urea Intensiv-Handcreme), La Roche-Posay (Lipikar Xerand Reparierende Handcreme) und Nivea (Hand Creme Intensive Pflege): "Diese Produkte enthalten völlig unnötigerweise umweltkritische Substanzen und wurden daher in diesem Prüfpunkt mit ,weniger zufriedenstellend‘ bewertet", sagt VKI-Projektleiterin Birgit Schiller.

Laut Inhaltsstofflisten enthalten diese Cremes Dimethicone (Polydimethylsiloxan). Dieses Silikonöl macht die Cremes geschmeidig und bildet eine schützende Schicht auf der Haut. Jedoch gibt es hier einen gravierenden Nachteil: Dimethicone sind biologisch schwer abbaubar. "Beim Händewaschen gelangen sie ins Abwasser und reichern sich in der Umwelt an - mit noch unbekannten Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen", sagt die Expertin. Dass es auch ohne bedenkliche Inhaltsstoff geht, zeigen zahlreiche andere Produkte im Test.

Auch Mineralöl enthalten

Im Produkt von La Roche-Posay wurde außerdem Mineralöl (Paraffinum Liquidum) verarbeitet. Paraffinöle haben wasserabweisende Eigenschaften und verringern die Austrocknung der Haut. Sie gelten aber ebenfalls als biologisch schwer abbaubar. Zudem enthält La Roche-Posay den Komplexbildner Disodium Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA). Komplexbildner binden Metallionen und stabilisieren so die Mischung aus Fetten und Wasser in Kosmetika. Sie können in Kläranlagen aber nur schwer herausgefiltert werden und die Qualität des Trinkwassers beeinträchtigen.

Hier finden Sie die Testergebnisse im Detail.

