Hallux valgus: Großes Zehengelenk auf Abwegen

Gelenke halten unser Skelett zusammen und unterstützen in der Bewegung – im Laufe des Lebens können sie sich verändern, sie nützen sich ab, entzünden sich und können immer wieder Schmerzen bereiten. Wenn beispielsweise unsere Großzehe in Schieflage gerät, der Ballen stark vergrößert und gerötet ist, dann spricht man von "Hallux valgus". Dieser entsteht durch eine Fehlstellung des Großzehengrundgelenks, bei der die große Zehe zur Kleinzehenseite hin abknickt. "Die Hornhaut über dem Ballen ist dann häufig verdickt, entzündet und schmerzt", sagt Dietmar Mattausch, Orthopäde am Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz. (Sein Vortrag zum Thema beim "Tag der Gelenke" ist heute um 12.15 Uhr.) Machen sich Beschwerden bemerkbar, sollte man einen Facharzt aufsuchen.

"Nach einer Analyse des Fußes wird mit Maßnahmen wie Einlagen, speziellen Schuhen oder Fußgymnastik gegengesteuert. Der letzte Schritt sollte eine Operation sein." Mattausch betont, dass sich OP-Techniken in den vergangenen Jahren verfeinert hätten. Vor allem wird darauf geachtet, dass die Verletzung des umliegenden Gewebes geringgehalten, somit der Heilungsprozess beschleunigt wird.

Zu hohe Schuhe und Genetik

Der Hallux valgus sei oft eine Folge von falschem Schuhwerk und mache sich nicht erst im fortgeschrittenen Alter bemerkbar, sondern treffe Frauen bereits zwischen 30 und 35 Jahren. "Beim Hallux valgus spielt in vielen Fällen auch eine genetische Veranlagung mit. Um dem Fuß grundsätzlich Gutes zu tun, sollte eine Absatzhöhe von fünf Zentimetern nicht überschritten werden. Zwei bis drei Zentimeter sind überhaupt kein Problem", erklärt Mattausch. Diese Höhe würde sogar das Abrollen der Füße beim Gehen erleichtern.

Individuelle Beratung ist möglich

Der "Tag der Gelenke" ist eine Veranstaltung der OÖNachrichten, des Ordensklinikums Linz und der Apothekerkammer OÖ. Renommierte Expertinnen und Experten geben am Mittwoch, 19. April, in den Promenaden Galerien ab 11 Uhr Auskunft, wie man Problemen vorbeugen kann, welche Therapiemethoden es gibt und wie man nach einer Operation wieder fit wird. Zudem werden in einer eigenen Gesundheitsstraße individuelle Beratung, Workshops und Testmöglichkeiten wie beispielsweise Kniegelenksanalyse, Messung der Körperzusammensetzung oder Handkraftmessung angeboten.

"Tag der Gelenke" bei den OÖN - Programm und Vortragende

11 Uhr: Eröffnung des Tages, der jede Menge Gesundheitsvorträge, Talks, eine Gesundheitsstraße und Seminare zu bieten hat.

11.30 Uhr: „Wenn die Hüfte schmerzt“:

Primar Josef Hochreiter (li.), Leitung Orthopädie im Ordensklinikum Linz, und Oberarzt Florian Sihorsch im Gesundheitstalk.

12.15 Uhr: Hallux: „High Heels tun dem Fuß nicht gut“:

Oberarzt Dietmar Mattausch, Orthopädie, informiert über OP-Methoden.

13 Uhr: „Dem Schmerz vorbeugen“:

Prävention, Prophylaxe und konservative Therapien bei Gelenksabnutzung; Primaria Daniela Gattringer, Leitung der Abteilung Physikalische Medizin.

13.45 Uhr: „Die Gründe für Knieschmerzen“:

Oberarzt Conrad Anderl, stellvertretender Leiter der Orthopädie, informiert über Therapie und OP-Methoden.

14.30 Uhr: „Neues künstliches Gelenk – fit nach der Operation“:

Primar Christoph K. Habringer, Leitung Physikalische Medizin & Rehabilitation, Ärztlicher Leiter von Reha.ambulant; medizinisches Training

15.15 Uhr: „Tennisarm? Was hilft bei Schulterschmerzen?“

Oberarzt Reinhold Ortmaier (li.), Stv. Leitung Orthopädie, Facharzt Felix Rittenschober, Orthopädie

Der Eintritt ist frei.

G’sunde Workshops

Sie wollen wissen, wie Faszien-Training funktioniert, oder erfahren, was man selbst bei Verspannungen machen kann oder wie man es schafft, aktiv und kraftvoll durchs Leben zu gehen?

Am „Tag der Gelenke“ gibt es im Seminarraum in den Promenaden Galerien die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops, die stündlich abgehalten werden, kostenfrei teilzunehmen. Anmeldungen werden vor Ort entgegengenommen.

