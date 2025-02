"Gutes Hören heißt kommunizieren und das Kommunizierte verstehen"

Der OÖN-Gesundheitspodcast "gesund & glücklich" geht in die vierte Staffel und bringt ab sofort wieder jeden Dienstag um 17 Uhr Einblicke in die Gesundheitsaspekte unseres Lebens. Den Auftakt macht anlässlich des Internationalen Tages des Hörens am 3. März Paul Zwittag, Vorstand der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum in Linz.