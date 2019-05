Guter Vitamin-D-Spiegel gut für die Fruchtbarkeit?

Über diese, noch nicht eindeutig erwiesene, Forschungserkenntnis, berichtete Bettina Toth, Direktorin der Gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uni-Klinik Innsbruck.

"In der Schwangerschaft und Stillzeit existiert ein erhöhter Bedarf an Vitamin D. Der Normwert liegt für 25-OH-Vitamin D bei 30 bis 50 Mikrogramm pro Liter", sagte Toth. Man habe lange vernachlässigt, dass der Vitamin-D-Spiegel tatsächlich bei vielen Frauen mit Kinderwunsch, insbesondere in den Wintermonaten, niedrig sei – und man diesen in den sonnenarmen Monaten durch Einnahme von Präparaten auffüllen sollte, so die Medizinerin. "In Richtung Sommer kann der Bedarf eigentlich ganz gut mit dem eigenen Vitamin D abgedeckt werden." Grundsätzlich könne man aber natürlich nicht sagen, dass man beispielsweise im Frühling mehr Eisprünge hätte.