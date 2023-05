Gute Nacht! Ein Schlafmediziner verrät, wie das geht

Wer nachts nicht gut schlafen kann, fühlt sich am nächsten Tag gerädert, unkonzentriert und übermüdet. "Ohne die nächtliche Erholung können wir den Alltag nur schwer durchstehen. Längerfristig führt Schlafmangel zu körperlichen Erkrankungen. Das menschliche Immunsystem wird dadurch definitiv geschwächt", sagt Oberarzt Andreas Kaindlstorfer, Leiter des Schlaflabors am Neuromed-Campus des Kepler-Universitätsklinikums Linz.

Raumtemperatur: Jeder Mensch hat seine eigene Wohlfühltemperatur, gerade im Schlafzimmer. Damit wir in den Ruhemodus gelangen, muss es aber kühl sein: Die ideale Temperatur zum Einschlafen ist zwischen 16 und 19 Grad.

Zur Ruhe kommen: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und mag regelmäßige Schlafzeiten. Zwischen 22 und 24 Uhr ist das Zeitfenster, in dem die meisten am besten einschlafen können. Beim Einschlafen sollte man sich auf etwas Positives, Monotones konzentrieren. Entspannungstechniken können helfen, zur Ruhe zu kommen.

Licht aus! Eine aktuelle US-Studie belegt, dass sich Schlafen bei absoluter Dunkelheit positiv auf den Insulinspiegel und die Fettverbrennung auswirkt. Die US-Forscher stellten fest, dass der Mensch bereits auf geringe Helligkeit, wie ein Nachtlicht oder ein laufendes TV-Gerät, mit einer erhöhten Herzfrequenz und kürzeren Tiefschlafphasen reagiert.

ABC-Übung: Wem langes Grübeln den Schlaf raubt, für den hat Schlafmediziner Andreas Kaindlstorfer vom Neuromed-Campus die sogenannte ABC-Übung parat: Beginnen Sie beim Buchstaben "A" und benennen Sie (ähnlich wie beim Spiel "Stadt-Land-Fluss") einen Gegenstand, einen Ort, eine Situation, die mit A beginnen. Handeln Sie nach und nach die Buchstaben ab. Das ermüde und habe einen ähnlichen Effekt wie das berühmte "Schäfchenzählen".

Andreas Kaindlstorfer, Neurologe und Schlafmediziner im Kepler-Uniklinikum

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer

Autorin Valerie Hader Valerie Hader