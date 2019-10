Gute Bildung stärkt die Gesundheitskompetenz

"Um die richtigen Entscheidungen für seinen Lebensstil treffen zu können, muss man wissen, was gesund ist und was einem gut tut. Dieses Wissen wollen wir in den Bildungseinrichtungen in Oberösterreich vermitteln – von der gesunden Krabbelstube bis hin zu den Erwachsenenbildungseinrichtungen", sagte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander gestern anlässlich der Pressekonferenz "Erwachsenenbildungsforum stärkt Gesundheitskompetenz der Oberösterreicher".

Dieses Forum – ein Zusammenschluss von Oberösterreichs Erwachsenenbildungseinrichtungen – widmet sich derzeit schwerpunktmäßig dem Thema Gesundheit – und zwar mit einer Fülle von Vorträgen, Seminaren und Workshops.

"Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren gestiegen", sagt Vorsitzende Iris Ratzenböck-Höllerl. Ein Drittel aller Erwachsenen in Oberösterreich haben das Angebot bereits genützt.

Neben beruflichen Weiterbildungen würden die Seminare zum Thema Gesundheit am meisten Anklang finden. Die Themen würden von Ernährung, Bewegung, gesunde Beziehungen, gute Work-Life-Balance über Resilienz bis hin zu Gesundheit am Arbeitsplatz reichen.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at