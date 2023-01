Gürtelrose-Patient: "Das sind unvorstellbare Schmerzen"

"Das sind unvorstellbare Schmerzen – als würde man mit einer Lötlampe die Haut berühren." So schildert ein Betroffener die Auswirkungen von Herpes Zoster. Beinahe jeder dritte Österreicher ist im Lauf seines Lebens einmal von dieser Viruserkrankung betroffen, die auch unter dem Namen Gürtelrose bekannt ist. 99 Prozent der über 50-Jährigen tragen den Varizella-Zoster-Virus in sich, weil sie in der Kindheit Windpocken (auch Schafblattern genannt) hatten.