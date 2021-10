Was für die Deutschen fix zur kalten Jahreszeit dazugehört, ist auch in Österreich angekommen: Grünkohl gibt es oft auf dem Markt und in Bauernläden. Oder man baut ihn selbst im Garten an. Die schnellwüchsige Blattkohlart wird seit dem 3. Jahrhundert vor Christus in Griechenland und seit der Römischen Kaiserzeit in Italien angebaut. In Deutschland lässt sich die Gemüsesorte bis ins 16. Jahrhundert nachweisen. Traditionell wird der Grünkohl nach dem ersten Frost geerntet, weil sich die