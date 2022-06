Großer Gesundheitstag bei den OÖNachrichten

Kennen Sie Ihren aktuellen Blutzuckerspiegel und Ihre Cholesterinwerte? Können Sie sich noch erinnern, wann bei Ihnen das letzte Mal Puls und Blutdruck kontrolliert wurden? Am Donnerstag, 7. Juli, haben Sie von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich in den klimatisierten Räumlichkeiten der Promenaden Galerien in Linz von Kopf bis Fuß durchchecken zu lassen. Darüber hinaus finden im Halbstundentakt Gesundheitstalks zu diversen Themen – von Schlafstörungen über Schmerzen, die große Angst vor Demenz bis hin zu Krampfadern – statt.

Gemessen werden Blutzucker, Cholesterin, Puls- und Blutdruck. Mittels "MediMouse" analysieren Experten der Uniqa die Beschaffenheit der Wirbelsäule. Zudem gibt es ab 13 Uhr die Möglichkeit, sich rechtzeitig vor dem Sommer die Muttermale vom Dermatologen Michael Wipplinger (Ordensklinikum) checken zu lassen, den die Krebshilfe für den Gesundheitstag engagiert hat.

Fundierte Beratung: Als Expertinnen und Experten stehen Mediziner des Kepler-Universitätsklinikums, der Gesundheitsholding, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe OÖ und Uniqa-VitalCoaches zur Verfügung. Zudem werden Pharmazeutinnen rund um das Thema Schlafstörungen beraten, die sich oftmals auch mit pflanzlichen Mitteln gut behandeln lassen.

Mediziner aus dem ganzen Land kommen ab 10 Uhr zu den OÖNachrichten-Gesundheitstalks mit den Themen "Was tun bei Schlafstörungen?" – diese haben besonders während der Pandemie extrem zugenommen –, "Krampfadern: Das hilft wirklich!", "Die große Angst: Einfach nur vergesslich oder schon dement?", "Schulterschmerz, lass nach!" und "Herr Professor Lamprecht, wie wird dieser Sommer und der anschließende Herbst?"

Nach den Talks zu den verschiedenen Gesundheitsthemen gibt es immer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Zudem kann man am Stand der OÖ Gesundheitsholding im Anschluss an die Vorträge ganz persönlich mit den Expertinnen und Experten sprechen.

Medizin verstehen: Vor genau sieben Jahren startete die OÖNachrichten-Gesundheitstour, die bis zum Beginn der Corona-Pandemie für viele Oberösterreicher seither zum Fixpunkt geworden war. Bei den Gesundheitstalks in den Krankenhäusern Freistadt, Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck, Gmunden, Bad Ischl, Steyr und Kirchdorf waren die Veranstaltungen genauso gut besucht wie in den Spitälern in Linz, wo die Gesundheitstour im Kepler-Uniklinikum Linz und im Ordensklinikum Station gemacht hat.

Die Themen der Veranstaltungen sind vielfältig und reichen vom "Dauerbrenner" Kreuzweh über Allergien bis hin zu Fußleiden wie Hallux valgus – das Geheimnis des Erfolgs der gesunden Veranstaltungsreihe der Oberösterreichischen Nachrichten und der OÖ Gesundheitsholding.

Medizinische Themen werden im Gesundheitstalk verständlich erklärt. Die Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und mit kompetenten Ärzten auch persönlich in Kontakt zu treten. Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Pause gibt’s 2022 eine Neuauflage und hoffentlich einen Neustart der Gesundheitstour.

OÖN-Gesundheitstag, Donnerstag, 7. Juli, Einlass in die Promenaden Galerien um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Programm in Detail: