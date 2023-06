Großer Gesundheitstag bei den OÖN

Kennen Sie Ihren Blutzuckerspiegel und Ihre Cholesterinwerte? Können Sie sich noch erinnern, wann bei Ihnen das letzte Mal Puls und Blutdruck kontrolliert wurden? Am Mittwoch, 14. Juni, haben OÖN-Leserinnen und -Leser von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich in den Promenaden Galerien in Linz von Kopf bis Fuß durchchecken zu lassen.

Gesundheitstalks: Im OÖNachrichten Forum finden verschiedene Gesundheitstalks mit renommierten Medizinerinnen und Medizinern aus dem ganzen Land statt. Die Themen sind vielfältig und reichen von Herzschwäche und Kreuzschmerzen über Demenz bis hin zu den Volkskrankheiten Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose und Schlafstörungen sowie Gendermedizin.

Persönliche Infos: Nach den Talks gibt es immer auch die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Experten zu stellen. Zudem kann man am Stand der OÖ Gesundheitsholding im Anschluss an die Vorträge ganz persönlich mit den Medizinern und Therapeuten sprechen.

Fundierte Beratung: Als Expertinnen und Experten stehen Mediziner des Kepler Universitätsklinikums, der Gesundheitsholding, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe Oberösterreich und Uniqa-Vitalcoaches zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei.

Gesundes Programm

10 Uhr: Begrüßung

10.30 Uhr: Alles gegen Rückenschmerzen

Primar Vinzenz Auersperg, Oberarzt Christoph Hartl, Oberärztin Diana Huber vom Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr, Johann Plaimer, Uniqa-Vitalcoach und Gerda Hochrather, FH Gesundheitsberufe OÖ

11.15 Uhr: Vergesslich oder schon dement?

Primar Peter Dovjak, Salzkammergut Klinikum Gmunden, Klaus Nigl, FH Gesundheitsberufe OÖ und Margit Wachter, Uniqa-Vitalcoach

12 Uhr: Kampf dem Schmerz

Primaria Silvia Dobler, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf

12.45 Uhr: Schlafstörungen ade

Oberarzt Andreas Kaindlstorfer, Kepler Universitätsklinikum, Barbara Schagerl-Müllner, Uniqa-Vitalcoach

13.30 Uhr: Das Herz – Kraftwerk des Lebens

Prof. Andreas Zierer, Kepler Universitätsklinikum, Primar Clemens Steinwender, Kepler Universitätsklinikum

14.15 Uhr: Adipositas – dem Übergewicht den Kampf ansagen

Primar Martin Barth, Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Steyr, Doris Schwendinger, Klinische Psychologin

15 Uhr: Volkskrankheiten Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes

Primar Norbert Fritsch, Klinikum Freistadt, Mathias Leitner, Klinikum Rohrbach, Primar Bernhard Mayr, Salzkammergut Klinikum Gmunden

15.45 Uhr: Die Schilddrüse – klein, aber wichtig!

Primar Peter Panholzer, Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

16.15 Uhr: Frauen und Männer sind anders – aktuelle Themen aus der Gendermedizin

Gendermedizin-Expertin Annemarie Dieplinger/OÖG

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Gendermedizin: Warum Frauen keine kleinen Männer sind In der Medizin war der männliche Körper lange das Maß aller Dinge. Mit teils fatalen Folgen für die Frauen. Gendermedizin: Warum Frauen keine kleinen Männer sind

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper