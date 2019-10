Große Herausforderung: "Zucker" bei Kindern

Starker Durst, häufiges Wasserlassen, wenig Appetit und Müdigkeit, das sind nur ein paar der möglichen Anzeichen einer Diabeteserkrankung. Wird die Stoffwechselkrankheit bei Kindern oder Jugendlichen diagnostiziert, steht die gesamte Familie meist unter Schock. "In diesem Fall ist es wichtig, rasch professionelle Hilfe anzunehmen, damit es zu keinen Spätfolgen kommt", weiß Oberarzt Gian Farid, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Steyr. Oft brauche es aber Zeit, bis sich Kinder und auch Eltern an die Therapie gewöhnen, die ja lebenslang durchgezogen werden muss.

Sprechstunde: Das Klinikum Steyr veranstaltet gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe der "Aktiven Diabetiker Austria" am Mittwoch, 9. Oktober, von 16 bis 18.30 Uhr zum ersten Mal eine interdisziplinäre Sprechstunde für betroffene Eltern.