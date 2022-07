Rund 800 Besucher informierten sich beim dritten Gesundheitstag der OÖNachrichten am Donnerstag in den Linzer Promenaden Galerien über Themen wie Schlafstörungen, Demenz, Krampfadern und Schulterschmerzen. "Wir wollen unsere Leserinnen und Leser in allen Bereichen des Lebens begleiten. Gesundheit ist für uns ein zentrales Thema", sagte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein zur Begrüßung.