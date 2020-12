Er wettert gegen Masken, stellt Infektionszahlen in Frage und negiert Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19: Seit Monaten verbreitet der deutsche Infektionsepidemiologe Sucharit Bhakdi krude Theorien, die der Forschung – und letztlich der traurigen Realität in den Spitälern – widersprechen. Nun wurde dem 74-Jährigen, der immer noch behauptet, es gebe keine zweite Welle, für seine Verharmlosungen der Covid-19-Pandemie das "Goldene Brett vorm Kopf" verliehen.