Grippewelle im Aufschwung: Experte warnt vor Herzmuskel-Entzündung

Die Kurve der Grippe-Erkrankungen zeigt in Oberösterreich immer noch steil nach oben: Diese Woche verzeichnete die Österreichische Gesundheitskasse um ein Drittel mehr Krankenstände durch Influenza als noch in der Vorwoche. Mit rund tausend Fällen liegt die Zahl der Erkrankungen heuer über dem Durchschnitt, bis Ende Februar sei noch mit einem weiteren Ansteigen zu rechnen. Relativ konstant ist die Fallzahl mit rund 15.000 bei den grippalen Infekten. Anders bei jungen Patienten: Das Influenza-Netzwerk Österreich an der Med-Uni Wien verzeichnet bei Kindern und Jugendlichen einen deutlichen Anstieg bei grippalen Infekten und echter Grippe.

Viele Menschen kurieren sich aber nach einer überstandenen Erkrankung nicht richtig aus und steigen trotz Müdigkeit und Schwäche schnell wieder ins Berufs- oder Sportleben ein. "Das birgt ein hohes Risiko. Die Folge kann eine Herzmuskelentzündung sein", sagt Oberarzt Martin Schuri vom Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr.

Häufig bei Kindern und Jugend

Bei einer infektiösen Herzmuskelentzündung (Myokarditis) siedeln sich Erreger wie Viren oder Bakterien am Herzen an und lösen dort eine Entzündung aus. Meist gelangen die Viren infolge einer Grippe oder einer Atemwegsinfektion in den Körper. "Die Erkrankung kann in jedem Alter und bei jeder gesundheitlichen Verfassung vorkommen. Besonders häufig tritt sie bei Kindern und Jugendlichen auf sowie im Alter zwischen 20 und 50 Jahren", sagt Schuri. Betroffene haben oft keine oder nur unauffällige Beschwerden. Starke und anhaltende Müdigkeit, Schwäche und Schwindel sind erste Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung. Auch wer an uncharakteristischen Brustschmerzen oder einem unregelmäßigen Herzschlag leidet, sollte diese Symptome medizinisch abklären lassen.

Eine Myokarditis kann schwere Schäden am Herz verursachen, besonders wenn Erkrankte sich nicht ausreichend schonen oder bereits Vorerkrankungen am Herz bestehen. Die Folgen sind Herzrhythmusstörungen oder eine chronische Herzschwäche. Beide Erkrankungen können die Lebenserwartung reduzieren. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem plötzlichen Herztod.

Erholungsphase einhalten

Die Herzmuskelentzündung wird medikamentös behandelt, viel Ruhe und körperliche Schonung sind jedoch ebenfalls unbedingt notwendig. Sport- und Ausdauertraining muss in dieser Phase ebenso vermieden werden wie körperliche Arbeit im Beruf. Während der Erholungsphase – die in der Regel genauso lange dauert wie die Erkrankung – sollten Patienten auf jegliche Anstrengung verzichten. (dh)