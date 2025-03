Grippewelle hält weiter an

Vor einer Woche hatte das Zentrum für Virologie an MedUni/AKH Wien als nationales Referenzlabor für Influenza mitgeteilt, dass der Höhepunkt der Grippewelle überschritte wurde. Der Rückgang der Ansteckungen hat sich aber seither abgebremst. Mit anhaltendem Infektionsgeschehen ist zu rechnen.

Auch im übrigen Europa hat die "echte Grippe" in den meisten Regionen eine Plateauphase erreicht. In einigen Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien ist die Aktivität ebenfalls rückläufig. Insgesamt herrscht in Europa jedoch weiterhin hohe Influenzavirusaktivität.

