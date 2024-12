Grippe nimmt in Österreich Fahrt auf

Die Grippe nimmt schön langsam Fahrt auf. Nach Angaben des Zentrums für Virologie der MedUni Wien wurde in der vergangenen Woche eine zunehmende Aktivität der Influenza-Viren in Österreich registriert. Lediglich in drei Bundesländern - Vorarlberg, Salzburg und Kärnten - wurden bisher keine Grippeviren registriert.

Im Burgenland gab es bisher vereinzelt Fälle, in allen anderen Bundesländern gab es wiederholte Fälle. Nach Schätzungen lag die Zahl der Influenza-Infektionen in der Kalenderwoche 50 bei 2.224 pro 100.000 Einwohner. In der Woche davor war die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner auf 1.909 geschätzt worden.

