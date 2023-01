Grippe: Deutliches Minus in Österreich, aber weiter Welle in Europa

Die Influenza-Positivrate in den Stichproben betrug nur mehr elf Prozent (Vorwoche: 23 Prozent), berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Mittwoch. Jedoch lasse sich eine Zunahme an Influenza A(H1N1)pdm09-Viren beobachten, der in Europa bereits vorherrschend ist. Bisher dominiert in Österreich der Subtyp A(H3N2).

Europaweit ist die Grippe weiter epidemisch verbreitet, wurde zudem betont. 22 Prozent der Stichproben in Europa waren Influenza-positiv, teilte die MedUni auf ihrer Internetseite mit. Die Welle ist damit nicht vorbei, aber auch auf dem Kontinent gab es insgesamt einen leichten Rückgang der Virusaktivität.

