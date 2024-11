Grazer Wissenschafter fanden heraus: Kochen hilft bei Depressionen

Hinweise dafür haben Grazer Wissenschafter jetzt in einer wissenschaftlichen Untersuchung gesammelt. "Die Kulinarische Medizin verbindet gesunde Ernährung mit positiven Erfahrungen mit dem Essen und bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung psychischer Störungen wie Depressionen und Essstörungen", schrieben jetzt Sabrina Mörkl (Klinische Abteilung für Medizinische. Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie der MedUni Graz) und ihre Co-Autoren aus Deutschland und Irland in "Nutrients" (doi: 10.3390/nu16223973),

Zumeist, so die Wissenschafter, setzte man auf Medikamente und Psychotherapie. Hingegen würden kulinarische Workshops eine neuartige Intervention als ergänzende Behandlung für psychiatrische Patienten mit Depressionen und Essstörungen darstellen. Die Wissenschafter: "Wir untersuchten die Durchführbarkeit von fünf Koch-Workshops unter der Leitung eines professionellen Kochs und eines Ernährungstherapeuten bei 39 psychiatrischen Patienten (29 mit Depressionen, zehn Personen mit Essstörungen; Anm). Die Teilnehmer füllten vor und nach der Intervention Fragebögen zu Ernährungsgewohnheiten, Stimmung und Workshop-Feedback aus."

"Signifikante Verbesserungen der Stimmung"

Die Ergebnisse fielen ausgesprochen positiv aus: 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, sie würden solche Workshops weiterempfehlen. "In der gesamten Gruppe wurden signifikante Verbesserungen der Stimmung, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Müdigkeit festgestellt. Patienten mit Depressionen zeigten Verbesserungen in fast allen Stimmungsskalen, während sich die Traurigkeit bei Patienten mit Essstörungen verbesserte", fassten die Wissenschafter ihre Beobachtungen zusammen. Die Verbesserungen waren statistisch hoch signifikant.

Derartige Interventionen hätten aber auch noch andere positive Effekte, so die Experten: "Sie fördern auch nachhaltige Veränderungen des Lebensstils, die sich langfristig positiv auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirken können. Zukünftige Studien sollten die langfristigen Auswirkungen dieser Interventionen auf psychiatrische Störungen untersuchen."

