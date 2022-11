Gratis HPV-Impfung bis 21 Jahre: Geringes Risiko – großer Nutzen

Bei allem, was in den vergangenen Monaten über Impfungen diskutiert wurde, verstehe ich natürlich Ihre Sorge. Bei jeder Impfung wird entweder ein abgetötetes Virus oder Teile davon dem Immunsystem präsentiert. Dadurch entwickelt es "Abwehrgeschütze". Mit ihnen ist es – im Falle einer echten Infektion – gut gerüstet und kann dem ungebetenen Eindringling ordentlich Paroli bieten und sein zerstörerisches Werk in unserem Organismus unterbinden.

Humane Papillomviren (HPV) zählen zu den häufigsten Erregern. Zumeist werden sie sexuell übertragen. Wenn sie nicht die lästigen Feuchtwarzen provozieren, schlummern sie meist unbemerkt über viele Jahre still und heimlich im Körper. Man weiß aber heute, dass nahezu 90 Prozent der Gebärmutterhalskrebs-Fälle davon herrühren – allerdings auch häufig Karzinome im After, am Penis, im Mund und im Rachenraum.

Ich halte diese Impfung für eine der wichtigsten medizinischen Errungenschaften, die in den letzten Jahren entwickelt wurden. Besonders die zwei Hochrisikotypen dieser Virusfamilie (Typ 16 und 18) können so entschärft werden. Da bei der HPV-Immunisierung kaum schwerere Nebenwirkungen auftreten, ist der Nutzen gegenüber dem Risiko einer möglichen späteren Krebsentwicklung enorm. Zu erwarten sind meist höchstens lokale Rötungen und geringe Schmerzen an der Einstichstelle und vielleicht ein wenig Müdigkeit. Der Nutzen dieser Intervention wird sich erst in einigen Jahren epidemiologisch zeigen.

Da aber jede Impfung individuell gesehen werden muss, empfehle ich trotz meiner positiven Sichtweise, dass Sie sich persönlich von Ihrem Arzt noch einmal beraten lassen.

