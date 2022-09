Gesundheitstour und Impfstraße bei den OÖN

Was erwartet uns in diesem Corona-Herbst? Werden wir bei steigenden Infektionszahlen im Supermarkt und in den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder Masken tragen? Wer sollte sich unbedingt ein viertes Mal impfen lassen? Wie unterscheiden sich die neuartigen Impfstoffe von den etablierten Vakzinen?

Diese und weitere Fragen beantworten Expertinnen und Experten bei der Gesundheitstour, zu der die OÖNachrichten heute, 15. September, von 16 bis 18 Uhr in die Linzer Promenaden Galerien laden. Es referieren Corona-Experte Bernd Lamprecht vom Kepler-Uniklinikum, Altersmediziner Peter Dovjak vom Salzkammergut Klinikum, Dermatologe und Allergologe Wolfram Hötzenecker vom Kepler-Uniklinikum sowie Uniqa-Vitalcoach Barbara Schagerl-Müllner.

Impfstraße mitten in Linz

Heute wird in den Räumlichkeiten an der Promenade vom Land Oberösterreich von 10 bis 16 Uhr auch eine Impfstraße angeboten. Geimpft wird mit den Vakzinen von Pfizer, Pfizer angepasst an die BA.1-Variante, Pfizer für Kinder, Novavax, Moderna und Valneva.

Der Eintritt zur OÖN-Gesundheitstour ist frei