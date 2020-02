Gesundheitstour: Schmerz, lass nach

"Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Vor allem der chronische Schmerz nimmt im Alter zu", sagt Primaria Silvia Dobler vom Klinikum Pyhrn-Eisenwurzen in Kirchdorf. Gemeinsam mit Thomas Pauzenberger (Orthopädie) und Margit Salzner (Anästhesie) beantwortet sie bei der OÖN-Gesundheitstour am 27. Februar ab 18 Uhr alle Fragen zum Thema "Schmerz". "Die häufigsten Schmerzen hat man im Bewegungs- und Stützapparat, davon ist der Rücken am öftesten betroffen", sagt Pauzenberger.

Eintritt frei: OÖN-Gesundheitstour am Donnerstag, 27. Februar, ab 18 Uhr im Klinikum Pyhrn-Eisenwurzen Kirchdorf. Nach der Veranstaltung wartet ein gesundes Buffet.