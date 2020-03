Gesundheitstour: Neue Leiden durch Handy & Co

Haben Sie unerklärliche Schmerzen im Nacken oder im Daumen? Müssen Sie alle paar Minuten in Ihrem Smartphone nachsehen, ob jemand auf Instagram etwas Neues gepostet hat? Für die meisten Menschen ist das Handy zum ständigen Begleiter geworden. Zu Hause, in der Straßenbahn, im Lokal und im Büro fällt es vielen zunehmend schwer, die Finger vom Smartphone zu lassen. Das hat Folgen, sagen Mediziner. Sie haben den "Handydaumen" als die neue "orthopädische Zivilisationskrankheit" ausgemacht, im englischen Sprachraum heißt sie übrigens auch die "WhatsApp Disease", also "WhatsApp-Krankheit". Aber es gibt mittlerweile auch die Tabletschulter und den Mausarm.

"Stundenlang am Bildschirm: Wie Handy, Tablet und PC unsere Gesundheit beeinträchtigen" lautet das Thema der OÖN-Gesundheitstour am Donnerstag, 12. März, im Kepler-Uniklinikum Linz.

David Greenfield, Professor für klinische Psychologie und Gründer des Zentrums für Internet- und Technologiesucht in den USA, vertritt die Meinung, dass durch die ständige Smartphone-Nutzung der Cortisolspiegel in unserem Körper chronisch erhöht sei. Das Stresshormon wird – wenn es über lange Phasen zu hoch ist – mit einer Vielzahl von Krankheiten in Zusammenhang gebracht – von Übergewicht bis hin zum Herzinfarkt.

Ein Viertel der Millennials (das ist die Generation, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurde) checkt über 100 Mal täglich das Smartphone, mehr als die Hälfte schaut 50 Mal am Tag aufs Display.

Psyche und Denken beeinflusst

Inwieweit diese intensive Nutzung unsere Psyche und unser Denken beeinträchtigt, sei nicht individuell messbar, sagt Primar Jörg Auer vom Neuromed-Campus. "Unser Gehirn verändert sich – so wie wir das von Musikern oder einem Rennfahrer kennen, wenn bestimmte Abläufe immer wieder trainiert werden. Schädlich wird dies, wenn andere Tätigkeiten des täglichen Lebens vernachlässigt werden", sagt der Psychiater.

OÖN-Gesundheitstour am 12. März in Linz

Termin: Donnerstag, 12. März, 18 Uhr

Folgende Experten des Kepler-Uniklinikums Linz stehen zur Verfügung:

Jakob Maier , Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie

, Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie Primar Jörg Auer , Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin Dozent Clemens Strohmaier , Facharzt für Augenheilkunde

, Facharzt für Augenheilkunde Martin Denk, Sportwissenschafter und Uniqa-Vitalcoach

Der Eintritt ist frei. Nach der Veranstaltung wartet auf alle Besucher der Gesundheitstour ein gesundes Buffet.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at