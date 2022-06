Vor genau sieben Jahren startete die OÖNachrichten-Gesundheitstour, die bis zum Beginn der Corona-Pandemie für viele Oberösterreicher seither zum Fixpunkt geworden war. Bei den Gesundheitstalks in den Krankenhäusern Freistadt, Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck, Gmunden, Bad Ischl, Steyr und Kirchdorf waren die Veranstaltungen genauso gut besucht wie in den Spitälern in Linz, wo die Gesundheitstour im Kepler-Uniklinikum Linz und im Ordensklinikum Station gemacht hat.