Gesundheitstag bei den OÖN: Das erwartet Sie

Kennen Sie Ihre Cholesterinwerte? Können Sie sich noch erinnern, wann bei Ihnen das letzte Mal Puls und Blutdruck kontrolliert wurden? Heute, 7. Juli, haben OÖN-Leserinnen und -Leser von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich in den Promenaden Galerien in Linz von Kopf bis Fuß durchchecken zu lassen. Darüber hinaus finden stündlich Gesundheitstalks zu diversen Themen statt – von Schlafstörungen über Krampfadern, Schulterschmerzen, die große Angst vor Demenz bis hin zu Corona. Als Expertinnen und Experten stehen Mediziner des Kepler-Universitätsklinikums, der Gesundheitsholding, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe sowie Uniqa-VitalCoaches zur Verfügung. Zudem werden Pharmazeutinnen rund um das Thema Schlafstörungen beraten, die sich oftmals auch mit pflanzlichen Mitteln gut und effizient behandeln und in den Griff bekommen lassen.

Gemessen werden Blutzucker, Cholesterin, Puls und Blutdruck. Mit dem Gerät "MediMouse" analysieren Experten der Uniqa die Beschaffenheit der Wirbelsäule. Zudem gibt es ab 13 Uhr die Möglichkeit, rechtzeitig vor dem Sommerurlaub die Muttermale kontrollieren zu lassen.

Nach den Talks zu den verschiedenen Gesundheitsthemen gibt es immer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Zudem kann man am Stand der OÖ Gesundheitsholding im Anschluss an die Vorträge ganz persönlich mit den Expertinnen und Experten sprechen.

Der Eintritt ist frei.

Das Programm

10 Uhr:

Offizielle Eröffnung des Gesundheitstages und der Gesundheitsstraßen in den Promenaden Galerien Linz

10.30 bis 11.15 Uhr:

Was tun bei Schlafstörungen?

11.30 bis 12.15 Uhr:

Vergesslich oder dement?

12.30 bis 13.15 Uhr

Krampfadern: Was hilft wirklich?

13.30 bis 14.15 Uhr:

Schulterschmerz, lass nach!

14.30 bis 15.15 Uhr:

Wie wird dieser Corona-Sommer, wie der kommende Herbst?