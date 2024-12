Gesund alt werden mit Resveratrol?

Für die Anti-Aging-Medizin ist Resveratrol ein hochinteressanter sekundärer Pflanzenwirkstoff und gehört zu der großen Gruppe der Polyphenole. Es kommt vor allem in der Haut von Weintrauben und in deren Kernen, aber auch in Pflaumen, Himbeeren und Erdnüssen in relevantem Ausmaß vor. In erheblicher Menge ist Resveratrol auch in Rotwein enthalten.

Eine Vielzahl positiver Effekte auf unsere Gesundheit wird dieser Substanz zugeschrieben. Resveratrol kann den Blutdruck senken, den Cholesterinspiegel regulieren und die Blutgerinnung fördern – was sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Im Darm stützt es die Aufnahme unserer Mikro- und Makronährstoffe, verbessert auch die bei uns oft gestörte Darmbarriere und unterstützt so unsere Verdauung.

Wie manch andere Pflanzenwirkstoffe dürfte Resveratrol durch seine starke antioxidative Wirkung relevante entzündungshemmende Eigenschaften haben. Zudem wirkt es auch gegen die Hautalterung, nicht zuletzt, weil es auch gegen die schädigende Wirkung der UV-Strahlung ankämpft. Kein Wunder, dass sich die Pharmaindustrie dieses Themas angenommen hat.

Seit 2016 ist synthetisch hergestelltes Resveratrol in der EU auch als Lebensmittelzutat zugelassen. Erfreulicherweise konnten neben all diesen positiven Wirkungen bislang keine relevanten Nebenwirkungen oder eine Allergie dagegen nachgewiesen werden.

Ich empfehle Ihnen aber, sich nicht in allzu hohem Maße auf diese diversen gesunden Substanzen zu verlassen, denn ein gesunder Lebensstil mit seinen vielen Facetten, eine gewisse Leichtigkeit des Seins sowie die Förderung von Freundschaften und Vermeidung von Umgang mit toxischen Bekanntschaften ist besonders wichtig, wenn man gesund ein gesegnetes Alter erreichen möchte.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

