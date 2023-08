Gesünder und fitter mit jeder Muskelfaser

Atmen, gehen, lachen – all das wäre ohne Muskeln nicht möglich. In einem komplexen Zusammenspiel steuern 656 Muskeln unseren Körper. Viele davon arbeiten von selbst – so zum Beispiel der Herzmuskel. Die Skelettmuskulatur, zu der etwa der Bizeps und die Waden gehören, können wir bewusst aktivieren. Benützen wir sie jedoch zu wenig, schrumpft sie kontinuierlich.