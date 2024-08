Herr Doktor, was kann man gegen geschwollene Beine tun?

So sehr wir uns in der kalten Jahreszeit auf den Sommer freuen, so sehr stöhnen wir dann unter unerträglicher Hitze, die uns schwächt und allerlei Belastungen – insbesondere für das Herz-Kreislauf-System – mit sich bringt. Die Füße fühlen sich an, als hätte uns jemand Bleimanschetten angelegt. Die Fußfesseln schwellen an – was uns auch aus ästhetischen Gründen stört. Wenn dann auch noch die Schuhe plötzlich zu eng sind, wird deutlich: Der Rückstrom des Blutes aus unseren Beinen funktioniert nicht mehr so, wie er soll.

Die Ursache ist, dass sich bei Hitze unsere Blutgefäße erweitern, die Venen werden durchlässiger und Flüssigkeit dringt ins umgebende Gewebe. Das Lymphsystem, das den Rückstrom nach oben unterstützen soll, ist durch die Überhitzung maßlos überfordert.

Neben der glühenden Sommerhitze sind genetische Veranlagung für Krampfadern, höheres Lebensalter – wenn unser Gewebe schon müder geworden ist–, Übergewicht und Bewegungsmangel weitere Risikofaktoren. In diesem Fall sind die Damen tatsächlich das schwächere Geschlecht, weil ihr Gewebe zarter und damit weniger widerstandsfähig ist als das der Männer.

Venenspezialisten empfehlen das Tragen von Kompressionsstrümpfen, um die Venenklappen und den Rückstrom durch die Muskelpumpe von außen zu unterstützen. Es ist aber kein Wunder, wenn diese Empfehlung in der Hitzeperiode oft auf taube Ohren stößt. Wenn man eine längere Reise, etwa mit dem Flugzeug, unternimmt, ist es besonders wichtig, viel zu trinken. Das hilft, das Blut dünn zu halten und einer gefährlichen Thrombose entgegenzuwirken. Viel Bewegung, besonders Pumpbewegungen mit den Füßen, tut gut. Wenn möglich, sollte man die Beine hoch lagern und sie – etwa durch kaltes Wasser – kühlen. Eine alte Weisheit besagt: lieber LL als SS – also besser liegen und laufen als sitzen und stehen.

Wenn Sie trotzdem und vielleicht sogar in der nicht so heißen Zeit immer wieder unter Beinschwellungen leiden, könnten auch andere, manchmal gefährlichere Ursachen dahinterstecken. In diesem Fall empfehle ich Ihnen unbedingt, Ihren Arzt um Rat zu fragen.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

